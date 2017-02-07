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Правляча коаліція ФРН погодила план посилення внутрішньої безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Керівники правлячої у Німеччині коаліції схвалили план, націлений на покращення ситуації з внутрішньою безпекою в країні. Відповідне рішення в понеділок, 6 лютого, ухвалили на зустрічі в Мюнхені канцлер ФРН та лідер партії ХДС Анґела Меркель, керівник партії ХСС і прем'єр Баварії Горст Зеєгофер і голова соціал-демократів Зіґмар Ґабріель, передає  УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Правляча коаліція ФРН погодила план посилення внутрішньої безпеки

План передбачає полегшення ведення спостереження за особами, які, на думку правоохоронців, можуть вчинити тяжкі злочини.

Також мова йде про можливість арешту потенційно небезпечних іммігрантів перед їхнім видворенням.

“Хто реалістично підпадає під дію депортації, той має залишити нашу країну”, — заявив міністр юстиції ФРН Гайко Маас.

Сам пакет заходів, який містить затверджені 10 пунктів, представили ще в січні цього року Г.Маас та міністр внутрішніх справ країни Томас де Мезьєр. Щодо біженців, які намагаються приховати свої особисті дані, аби, наприклад, не потрапити під дію норм для депортації, планом передбачені суворіші правила щодо прописки.

Разом пакетом заходів керівництво правлячої коаліції узгодило програму дій з метою протидії ісламістському екстремізму. За словами міністра юстиції, “лише репресивних засобів” замало в боротьбі з екстремізмом.

“Справжня правова держава — наша відповідь на терористичну загрозу. Нам потрібен суспільний наступ на радикальний ісламізм, тож ми прагнемо посилити необхідну для цього профілактичну роботу”, — зауважив міністр юстиції Г.Маас.

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