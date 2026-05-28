Правительство увеличило квоту поддержки новых проектов ВИЭ до 1 ГВт
Киев • УНН
Правительство увеличило квоту поддержки ВИЭ на 2026 год до 1 ГВт для ветровой и солнечной генерации. Инвесторы получат премии по результатам аукционов.
Кабинет Министров Украины увеличил годовую квоту государственной поддержки новых проектов возобновляемой энергетики в 2026 году до 1 ГВт. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.
Детали
Соответствующие изменения внесены в распоряжение КМУ от 1 апреля 2026 года №298.
Следовательно, в 2026 году государство готово поддержать новые проекты возобновляемой энергетики общей мощностью до 1 ГВт
В частности, это:
- 700 МВт — ветровой генерации;
- 150 МВт — других видов возобновляемой энергетики (биогаз, биомасса и малая гидроэнергетика);
- 50 МВт — солнечной генерации;
- отдельная квота в 100 МВт установлена для солнечных электростанций в сочетании с установками хранения энергии.
Отмечается, что такие системы позволяют накапливать электроэнергию в периоды профицита и использовать ее во время пикового потребления или дефицита, что помогает эффективнее балансировать энергосистему.
Как сообщил Первый вице-премьер-министр Украины – Министр энергетики Денис Шмыгаль, поддержка ВИЭ будет осуществляться через механизм рыночной премии: государство компенсирует разницу между рыночной ценой электроэнергии и ценой, определенной по результатам аукциона.
Это поощрит строительство новой генерации и привлечет дополнительные частные инвестиции в сектор возобновляемой энергетики. Это также будет способствовать формированию новой архитектуры энергетики Украины, где ключевой является автономность регионов, территорий, общин и отдельных объектов
Такой подход позволяет:
- стимулировать честную конкуренцию между производителями;
- уменьшить нагрузку на государство и потребителей;
- обеспечить прогнозируемость для инвесторов;
- создать условия для привлечения банковского финансирования и международных инвестиций;
- ускорить строительство новых энергетических объектов.
Правительство также утвердило обновленный график проведения аукционов по распределению квот поддержки на 2026 год, которые запланированы на сентябрь–октябрь. Кроме того, установлены индикативные прогнозные показатели годовых квот поддержки на 2027–2030 годы, что дает рынку долгосрочное видение и позволяет инвесторам заранее планировать новые проекты в Украине.
