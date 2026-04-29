В Украине хотят изменить правила игры для бизнеса и населения на рынке ВИЭ

Киев • УНН

 • 870 просмотра

Законопроект № 14271 позволит украинцам создавать энергосообщества и продавать излишки электричества. Документ также упрощает разрешительные процедуры.

В Украине хотят изменить правила игры для бизнеса и населения на рынке ВИЭ

В Украине хотят изменить правила потребления электроэнергии для домохозяйств и внедрить новые возможности для собственной генерации. По крайней мере, об этом говорится в законопроекте № 14271, который народные депутаты 28 апреля приняли за основу. Свои голоса за это отдали 226 парламентариев.

Что изменит документ в повседневной жизни украинцев, разбирался УНН.

Детали

На данный момент известно, что законопроект меняет правила работы энергетического сектора и открывает возможности для участия граждан в производстве энергии. Основные последствия связаны с новыми правами для потребителей, изменениями в подключении и развитием альтернативной энергетики. Но прямое влияние на расходы домохозяйств будет зависеть от последующих решений правительства и развития рынка.

Кроме того, проект закона определяет новые правила для производства, учета и использования энергии из возобновляемых источников. Также он вводит новые  требования к сокращению выбросов и критерии устойчивости для биотоплива.

Новые возможности для домохозяйств

Авторы законопроекта вводят понятия активного потребителя и энергетических сообществ. Это означает, что граждане смогут самостоятельно производить электроэнергию, например из солнечных панелей; объединяться с другими потребителями для совместного производства и использования энергии; продавать излишек электроэнергии.

Авторы законопроекта надеются, что  это расширит возможности для уменьшения расходов на электричество, но требует первоначальных инвестиций.

Изменения в подключении и разрешениях

Предусмотрено обновление разрешительных процедур для проектов в сфере возобновляемой энергетики.

Основные изменения предусматривают:

  • сокращение сроков получения разрешений;
    • определение специальных зон для развития энергетических объектов;
      • упрощение процедур для инвесторов.

        Когда закон подпишет президент Украины и он вступит в силу, украинцы получат возможность  быстрее устанавливать частные энергетические установки. Ведь на это понадобится меньше разрешительных бумаг. 

        Влияние на тарифы и рынок

        Оно будет происходить за счет того, что в Украине установят новые правила поддержки возобновляемой энергетики. Также будут действовать механизмы совместных проектов со странами ЕС  и появится возможность статистических трансферов энергии между государствами.

        В комплексе изменения повлияют на структуру традиционных тарифов. Прямое снижение цен на свет в связи с этим маловероятно. Но они создают условия для здоровой конкуренции на рынке электроэнергии, что может повлиять на увеличение выгодных предложений для бизнеса и населения от операторов. 

        Как экологические требования повлияют на производство электроэнергии 

        Как отмечают инициаторы законопроекта в пояснительной записке, документ введет  обязательные критерии устойчивости для топлива и энергии из биомассы. Они включают контроль выбросов парниковых газов, требования к происхождению сырья, обновленные  правила использования земель.

        Эти нормы повлияют на производителей энергии и могут отразиться на конечной стоимости ресурсов.

        Что изменится в Украине в сфере теплоснабжения

        Законопроект охватывает сферу тепла и теплоснабжения. Он предусматривает развитие использования возобновляемых источников в системах теплоснабжения, новые методики учета энергии, интеграцию альтернативных источников в централизованные системы.

        Для населения это означает постепенную смену источников тепла, особенно в крупных городах.

        Правительство утверждает Национальный план действий по возобновляемой энергетике на период до 2030 года - Шмыгаль13.08.24, 13:22 • 29998 просмотров

        Александра Василенко

        ЭкономикаПолитика
        Энергетика
        Отопление
        Электроэнергия
        Верховная Рада
        Европейский Союз
        Украина