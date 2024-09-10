Правительство утвердило порядок предоставления в автоматическом режиме статуса участника боевых действий

Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления в автоматическом режиме статуса участника боевых действий в период военного положения в районах ведения военных действий или на оккупированных территориях. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Утвержден Порядок предоставления в автоматическом режиме статуса участника боевых действий в период военного положения в районах ведения военных (боевых) действий или на временно оккупированных территориях - написал Мельничук в Telegram.

По его словам, порядок определяет процедуру предоставления в автоматическом режиме статуса участника боевых действий лицам, которые в период военного положения во время непосредственного участия в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины, участвовали в выполнении боевых (служебных, специальных) задач в районах ведения военных (боевых) действий или на временно оккупированных территориях.

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Предусмотрено, что статус участника боевых действий предоставляется в автоматическом режиме лицам, указанным в абзаце первом пункта 19 части первой статьи 6 ЗУ «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», (кроме военнослужащих (резервистов, военнообязанных) СБУ и лиц, которые входят в состав разведывательных органов), которые принимали участие в выполнении боевых (служебных, специальных) задач в районах ведения военных (боевых) действий или на временно оккупированных территориях, независимо от продолжительности выполнения таких задач - сообщил Мельничук.

Также определен перечень, условия и критерии сведений, которые вносятся в Единый государственный реестр ветеранов войны, для обеспечения предоставления в автоматическом режиме статуса участника боевых действий.