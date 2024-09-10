Уряд затвердив порядок надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій
Київ • УНН
Кабмін затвердив порядок автоматичного надання статусу учасника бойових дій під час воєнного стану. Це стосується осіб, які брали участь у бойових завданнях у районах ведення бойових дій або на окупованих територіях.
Кабінет міністрів України затвердив порядок надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій у період воєнного стану в районах ведення воєнних дій або на окупованих територіях. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Затверджено Порядок надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій у період воєнного стану в районах ведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованих територіях
За його словами, порядок визначає процедуру надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій особам, які у період воєнного стану під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією російської федерації проти України, брали участь у виконанні бойових (службових, спеціальних) завдань у районах ведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованих територіях.
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Передбачено, що статус учасника бойових дій надається в автоматичному режимі особам, зазначеним в абзаці першому пункту 19 частини першої статті 6 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", (крім військовослужбовців (резервістів, військовозобовʼязаних) СБУ та осіб, які входять до складу розвідувальних органів), які брали участь у виконанні бойових (службових, спеціальних) завдань у районах ведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованих територіях, незалежно від тривалості виконання таких завдань
Також визначено перелік, умови та критерії відомостей, що вносяться до Єдиного державного реєстру ветеранів війни, для забезпечення надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій.