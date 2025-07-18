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Правительство урегулировало исключение из воинского учета лиц, прекративших гражданство Украины

Киев • УНН

 • 624 просмотра

Кабинет министров Украины урегулировал исключение из воинского учета лиц, прекративших гражданство Украины, согласно постановлению от 16 июля 2025 года № 892. Районные (городские) ТЦК и СП будут исключать таких лиц на основании подтверждающих документов.

Правительство урегулировало исключение из воинского учета лиц, прекративших гражданство Украины

Кабинет министров урегулировал исключение из воинского учета лиц, прекративших гражданство Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление КМУ от 16 июля 2025 года № 892.

Детали

Согласно постановлению, районные (городские) ТЦК и СП исключают из воинского учета на основании соответствующих подтверждающих документов лиц, которые умерли или признаны в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявлены умершими, признаны непригодными к военной службе, достигли предельного возраста пребывания в запасе, прекратили гражданство Украины.

Ранее РТЦК и СП согласно положению исключали из воинского учета на основании соответствующих подтверждающих документов лиц, которые по решению суда признаны недееспособными, объявлены умершими (пропавшими без вести), осуждены к лишению свободы.

Кроме того, определено, что председателями комиссий по проверке состояния воинского учета в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях, расположенных на территории административно-территориальной единицы, назначаются:

  • комиссии областного уровня - заместитель председателя, руководитель структурного подразделения областной, Киевской городской госадминистрации;-
    • комиссии районного (городского) уровня - заместитель председателя, руководитель структурного подразделения районной госадминистрации, районных в г. Киеве и Севастополе госадминистраций, заместитель городского головы.

      Количество таких комиссий определяется с учетом необходимости обеспечения проведения проверок состояния воинского учета на предприятиях, учреждениях и организациях, подлежащих проверке в соответствии с требованиями этого порядка.

      Минобороны объяснило, как действовать в случае ошибочной постановки на воинский учет10.07.25, 17:26 • 4405 просмотров

      Дополнение

      Кабмин принял изменения относительно воинского учета для людей с инвалидностью. Данные об инвалидности автоматически будут отображаться в приложении "Резерв+".

      Анна Мурашко

      Анна Мурашко

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