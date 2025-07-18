Уряд унормував виключення з військового обліку людей, які припинили громадянство України

Кабінет міністрів унормував виключення з військового обліку осіб, які припинили громадянство України. Про це УНН повідомляє з посиланням на постанову КМУ від 16 липня 2025 року № 892.

Деталі

Згідно з постановою, районні (міські) ТЦК та СП виключають з військового обліку на підставі відповідних підтвердних документів осіб, які померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими, визнані непридатними до військової служби, досягли граничного віку перебування в запасі, припинили громадянство України.

Раніше, РТЦК та СП згідно з положенням виключали з військового обліку на підставі відповідних підтвердних документів осіб, які за рішенням суду визнані недієздатними, оголошені померлими (зниклих безвісти), засуджені до позбавлення волі.

Окрім того, визначено, що головами комісій з перевірки стану військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що розташовані на території адміністративно-територіальної одиниці, призначаються:

комісії обласного рівня - заступник голови, керівник структурного підрозділу обласної, Київської міської держадміністрації;-

комісії районного (міського) рівня - заступник голови, керівник структурного підрозділу районної держадміністрації, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, заступник міського голови.

Кількість таких комісій визначається з урахуванням необхідності забезпечення проведення перевірок стану військового обліку на підприємствах, установах та організаціях, які підлягають перевірці відповідно до вимог цього порядку.

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Доповнення

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