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Уряд унормував виключення з військового обліку людей, які припинили громадянство України

Київ • УНН

 • 2766 перегляди

Кабінет міністрів України унормував виключення з військового обліку осіб, які припинили громадянство України, згідно з постановою від 16 липня 2025 року № 892. Районні (міські) ТЦК та СП виключатимуть таких осіб на підставі підтвердних документів.

Уряд унормував виключення з військового обліку людей, які припинили громадянство України

Кабінет міністрів унормував виключення з військового обліку осіб, які припинили громадянство України. Про це УНН повідомляє з посиланням на постанову КМУ від 16 липня 2025 року № 892.  

Деталі

Згідно з постановою, районні (міські) ТЦК та СП виключають з військового обліку на підставі відповідних підтвердних документів осіб, які померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими, визнані непридатними до військової служби, досягли граничного віку перебування в запасі, припинили громадянство України. 

 Раніше, РТЦК та СП згідно з положенням виключали з військового обліку на підставі відповідних підтвердних документів осіб, які за рішенням суду визнані недієздатними, оголошені померлими (зниклих безвісти), засуджені до позбавлення волі.

Окрім того, визначено, що головами комісій з перевірки стану військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що розташовані на території адміністративно-територіальної одиниці, призначаються:

  • комісії обласного рівня - заступник голови, керівник структурного підрозділу обласної, Київської міської держадміністрації;-
    • комісії районного (міського) рівня - заступник голови, керівник структурного підрозділу районної держадміністрації, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, заступник міського голови.

      Кількість таких комісій визначається з урахуванням необхідності забезпечення проведення перевірок стану військового обліку на підприємствах, установах та організаціях, які підлягають перевірці відповідно до вимог цього порядку.

      Міноборони пояснило, як діяти у разі помилкового поставлення на військовий облік10.07.25, 17:26 • 4407 переглядiв

      Доповнення

      Кабмін ухвалив зміни щодо військового обліку для людей з інвалідністю. Дані про інвалідність автоматично відображатимуться в додатку "Резерв+".

      Анна Мурашко

      Анна Мурашко

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