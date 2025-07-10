Минобороны объяснило, как действовать в случае ошибочной постановки на воинский учет

В Украине действует механизм, который позволяет ставить граждан на воинский учет автоматически, без посещения территориального центра комплектования и социальной поддержки. Однако иногда случаются неточности или ошибки, для решения которых необходимо скоординироваться с сотрудниками ТЦК, пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны.

Детали

Автоматическая постановка на воинский учет экономит время военнообязанным, поскольку им не нужно стоять в очередях, собирать бумаги и проходить военно-врачебную комиссию для постановки на учет. Также это облегчает работу сотрудникам ТЦК, поскольку уменьшает административную рутину и позволяет сосредоточиться на вопросах мобилизации - говорится в сообщении.

Также в оборонном ведомстве объяснили, что благодаря внесенным изменениям удалось поставить на учет украинцев за границей и разблокировать им выдачу паспортов, а также украинцев от 17 до 25 лет, которым нужно становиться на учет в этот период.

При этом иногда случаются случаи, когда на учет становятся люди, которые давно исключены из него, или те, которые стоят на учете, но без отметки в реестре "Оберег". Такая ситуация возможна из-за большого объема мобилизационной работы и человеческого фактора. Например, оператор ТЦК не внес идентификатор лица в реестр.

В таком случае необходимо обратиться в ТЦК и решить проблему вместе с сотрудниками – принести все документы, подтверждающие исключение из учета или причину снятия, или доказать свою принадлежность к другому ТЦК - пояснили в Минобороны.

Дополнение

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки перейдут на мобильно-передвижной элемент работы. Также будет усилена работа ТЦК в цифровом формате, чтобы избежать скоплений военнообязанных.