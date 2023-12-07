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Правительство упростило установку мини-ТЭЦ

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 12:48  •  24517 просмотра

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Украинское правительство упорядочило установку мини-ТЭЦ для поддержки энергоснабжения жизненно важных услуг во время чрезвычайных ситуаций, планируя получить 69 установок до конца 2023 года.

Кабинет министров на своем заседании упростил процедуру размещения когенерационных газопоршневых установок (мини-ТЭЦ) на случай экстренных отключений света. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН

 Укрепляем украинскую энергетику. Сегодня Правительство упростило процедуру размещения когенерационных газопоршневых установок, необходимых для обеспечения бесперебойного электропитания школ, больниц и объектов критической инфраструктуры

- сообщил Шмыгаль. 

Детали 

Отмечается, что теперь их можно будет установить без прохождения ряда разрешительных процедур.

Как отметил премьер, эти мини-ТЭЦ создадут резерв мощности на случаи экстренного отключения электроснабжения и одновременно децентрализуют генерацию.

По словам Шмыгаля, благодаря сотрудничеству с USAID до конца 2023 года Украина должна получить 69 установок малой и средней мощности. 

"Уже этой зимой будем иметь положительный результат от их эксплуатации", - указал премьер. 

Дополнение

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона ранее сообщал, что Украина готова к прохождению зимы без отключений света, если не будет массированных обстрелов и стихийных бедствий. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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