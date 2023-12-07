Правительство упростило установку мини-ТЭЦ

Кабинет министров на своем заседании упростил процедуру размещения когенерационных газопоршневых установок (мини-ТЭЦ) на случай экстренных отключений света. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Укрепляем украинскую энергетику. Сегодня Правительство упростило процедуру размещения когенерационных газопоршневых установок, необходимых для обеспечения бесперебойного электропитания школ, больниц и объектов критической инфраструктуры - сообщил Шмыгаль.

Детали

Отмечается, что теперь их можно будет установить без прохождения ряда разрешительных процедур.

Как отметил премьер, эти мини-ТЭЦ создадут резерв мощности на случаи экстренного отключения электроснабжения и одновременно децентрализуют генерацию.

По словам Шмыгаля, благодаря сотрудничеству с USAID до конца 2023 года Украина должна получить 69 установок малой и средней мощности.

"Уже этой зимой будем иметь положительный результат от их эксплуатации", - указал премьер.

Дополнение

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона ранее сообщал, что Украина готова к прохождению зимы без отключений света, если не будет массированных обстрелов и стихийных бедствий.