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Правительство упростило подготовку небольших проектов государственно-частного партнерства

Киев • УНН

 • 1042 просмотра

Кабмин принял решение, устанавливающее четкие правила подготовки проектов ГЧП и упрощающее реализацию небольших проектов стоимостью до 5,5 млн евро. Это позволит привлекать частные ресурсы для финансирования инициатив, которые сложно профинансировать из бюджета.

Правительство упростило подготовку небольших проектов государственно-частного партнерства

Правительство приняло решение, которое должно упростить подготовку и реализацию проектов государственно-частного партнёрства. Новые правила позволят привлекать частные ресурсы к проектам, которые сложно профинансировать только за счёт государственного бюджета. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передаёт УНН.

Правительство создаёт основу для системного развития государственно-частного партнёрства

- говорится в сообщении.

В частности, правительство приняло решение, которое:

  • устанавливает чёткие правила подготовки проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП);
    • упрощает подготовку небольших проектов ГЧП стоимостью до 5,5 млн евро;
      • унифицирует подходы к подготовке проектов ГЧП и государственных инвестиций.

        Создана возможность реализовывать проекты, которые сложно профинансировать только из бюджета, — ГЧП позволяет привлекать частные ресурсы и распределять риски между сторонами

        - говорится в сообщении.

        По словам министерства, новый подход также будет способствовать более быстрой реализации проектов по модернизации критически важной инфраструктуры, эффективному привлечению европейских и международных инвестиционных инструментов.

        Сегодняшнее решение Правительства создаёт практический механизм, который даёт импульс развитию государственно-частного партнёрства в Украине. Это означает понятные правила игры для инвесторов и больше качественных проектов для восстановления Украины

        - сказала заместитель министра Анна Артеменко.

        Кабмин ввел принцип "деньги следуют за человеком" для поддерживаемого проживания23.07.26, 10:42 • 5570 просмотров

        Алла Киосак

        Экономика
        Украина