Правительство упростило подготовку небольших проектов государственно-частного партнерства

Правительство приняло решение, которое должно упростить подготовку и реализацию проектов государственно-частного партнёрства. Новые правила позволят привлекать частные ресурсы к проектам, которые сложно профинансировать только за счёт государственного бюджета. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передаёт УНН.

В частности, правительство приняло решение, которое:

Создана возможность реализовывать проекты, которые сложно профинансировать только из бюджета, — ГЧП позволяет привлекать частные ресурсы и распределять риски между сторонами

По словам министерства, новый подход также будет способствовать более быстрой реализации проектов по модернизации критически важной инфраструктуры, эффективному привлечению европейских и международных инвестиционных инструментов.

Сегодняшнее решение Правительства создаёт практический механизм, который даёт импульс развитию государственно-частного партнёрства в Украине. Это означает понятные правила игры для инвесторов и больше качественных проектов для восстановления Украины