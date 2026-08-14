Правительство упростило подготовку небольших проектов государственно-частного партнерства
Киев • УНН
Кабмин принял решение, устанавливающее четкие правила подготовки проектов ГЧП и упрощающее реализацию небольших проектов стоимостью до 5,5 млн евро. Это позволит привлекать частные ресурсы для финансирования инициатив, которые сложно профинансировать из бюджета.
Правительство приняло решение, которое должно упростить подготовку и реализацию проектов государственно-частного партнёрства. Новые правила позволят привлекать частные ресурсы к проектам, которые сложно профинансировать только за счёт государственного бюджета. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передаёт УНН.
Правительство создаёт основу для системного развития государственно-частного партнёрства
В частности, правительство приняло решение, которое:
- устанавливает чёткие правила подготовки проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП);
- упрощает подготовку небольших проектов ГЧП стоимостью до 5,5 млн евро;
- унифицирует подходы к подготовке проектов ГЧП и государственных инвестиций.
Создана возможность реализовывать проекты, которые сложно профинансировать только из бюджета, — ГЧП позволяет привлекать частные ресурсы и распределять риски между сторонами
По словам министерства, новый подход также будет способствовать более быстрой реализации проектов по модернизации критически важной инфраструктуры, эффективному привлечению европейских и международных инвестиционных инструментов.
Сегодняшнее решение Правительства создаёт практический механизм, который даёт импульс развитию государственно-частного партнёрства в Украине. Это означает понятные правила игры для инвесторов и больше качественных проектов для восстановления Украины
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