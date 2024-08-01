Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с представителями Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения. В мероприятии приняли участие Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко, Министр финансов Сергей Марченко, Министр обороны Рустем Умеров, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и председатель профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает УНН.

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Во время обсуждения основной темой стала необходимость обеспечения дополнительных финансовых ресурсов для обороны страны. Денис Шмыгаль отметил, что до конца года необходимо дополнительно привлечь 500 миллиардов гривен.

Для покрытия этой суммы 75% средств будет получено через увеличение внутренних заимствований и перевыполнение доходов государственного бюджета, в частности за счет детенизации экономики. Остальные 25% будут обеспечены за счет пересмотра налоговой политики.

Шмыгаль подчеркнул, что Правительство направляет каждую гривну налогов предпринимателей на обеспечение армии и выплаты военным, тогда как другие расходы покрываются международными партнерами. Он также выразил благодарность добросовестным налогоплательщикам за их поддержку Вооруженных сил Украины и государства.

Премьер-министр отметил, что эта встреча стала началом диалога между правительством и бизнесом для поиска эффективных решений в короткие сроки. Он подчеркнул, что бизнес имеет влияние на принятие решений и остается важным партнером в процессе обсуждения.

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