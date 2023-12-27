Правительство согласовало увольнение главы Тернопольской ОГА Труша
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины уволил Владимира Труша с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации.
Кабинет министров согласовал увольнение главы Тернопольской облгосадминистрации Владимира Труша. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Согласовано увольнение Труша Владимира Любомировича с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации
Кроме того, Кабмин назначил Виктора Полищука заместителем председателя Государственной службы статистики Украины.
Напомним,
На прошлом заседании Кабмин назначил Ирину Боровец назначили заместителем министра иностранных дел, а Янину Кривду - председателя Государственного агентства резерва Украины.
Правительство согласовало увольнение главы Тернопольской ОГА Труша
Кабинет Министров Украины уволил Владимира Труша с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации.
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