Правительство разрешило студентам бакалавра от 18 до 22 лет временно выезжать за границу для обучения и стажировки

Кабмин обновил условия пересечения границы для студентов - мужчин. Теперь украинские студенты-бакалавры или магистры медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления в возрасте от 18 до 22 лет смогут выезжать за границу на стажировку и обучение сроком на один семестр. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой в Facebook, передает УНН.

Детали

Лисовой указал, что из-за военного положения в программах академической мобильности, по которым студенты временно проходят обучение или стажировку за рубежом, сейчас участвуют только девушки. И студенты неоднократно обращались с этим вопросом к Президенту Владимиру Зеленскому.

Поэтому сегодня правительство приняло решение, которое позволит ребятам также становиться участниками этих программ - сроком на один семестр. Речь идет только о студентах в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся на бакалавриате на дневной форме (или на магистратуре медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) - написал Лесной.

Министр также сообщил, что для пересечения границы с целью обучения на программах академической мобильности необходимо иметь е-билет студента, направление от учебного заведения, заверенную копию договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности, военно-справочный документ от ТЦК. Никаких особых разрешений МОН не будет выдавать, добавил Лисовой.

Он также отметил: для того, чтобы принять участие в программах академической мобильности, необходимо иметь высокие баллы и выполнить ряд требований, которые устанавливают учредители программы.

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