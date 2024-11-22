Правительство расширило категории для подачи заявлений в Реестр убытков от агрессии рф
Киев • УНН
Кабмин добавил новые категории для подачи заявлений в Реестр убытков через портал электронных услуг. Теперь заявления могут подавать ВПЛ, родственники погибших и пропавших без вести.
Кабинет министров Украины расширил перечень категорий, по которым можно подать заявления в Реестр убытков, причиненных агрессией РФ, через Единый портал электронных услуг. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
«Изложен в новой редакции Порядок подачи заявлений о возмещении убытков, потерь или вреда, причиненных агрессией российской федерации против Украины, в Реестр убытков, причиненных агрессией российской федерации против Украины, средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг», - написал Мельничук.
По его словам, расширены категории, по которым можно подать заявления в Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг, а именно предусмотрены следующие категории:
- внутренне перемещенные лица;
- погибшие близкие члены семьи;
- исчезновение без вести близкого члена семьи.
Дополнение
2 апреля 2024 года международный Реестр убытков официально открыли для подачи заявлений.
Через приложение «Дія» можно подать заявление в международный Реестр убытков, что станет основой для возмещения ущерба от российской агрессии.