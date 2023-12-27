Правительство продлило действие льготных цен на электроэнергию до конца апреля

undefined

Кабинет министров Украины продлил действие ПСО на электроэнергию до конца апреля следующего года. Для бытовых потребителей цена электричества и в дальнейшем будет составлять 2,64 грн за кВт⋅ч. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

"Завершается первый зимний месяц, украинская энергетика проходит его успешно. Уже несколько дней подряд снижается суточный максимум потребления", - сказал Шмыгаль.

По его словам, генерации достаточно для обеспечения света и тепла в домах украинцев и для работы предприятий.

"Сегодня продолжаем действие ПСО на электроэнергию до конца апреля следующего года. Как и обещали, для бытовых потребителей цена электричества и в дальнейшем будет составлять 2,64 грн за кВт⋅ч. Что позволит не увеличивать нагрузку на семейные бюджеты во время отопительного сезона", - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что возможность импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии в Украину с лихвой покрывает любой возможный дефицит в энергосистеме.