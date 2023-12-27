Правительство продлило действие льготных цен на электроэнергию до конца апреля
Киев • УНН
Кабинет министров Украины продлил действие ПСО на электроэнергию до конца апреля, установив тариф на уровне 2,64 грн/кВт-ч для домохозяйств.
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Кабинет министров Украины продлил действие ПСО на электроэнергию до конца апреля следующего года. Для бытовых потребителей цена электричества и в дальнейшем будет составлять 2,64 грн за кВт⋅ч. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
"Завершается первый зимний месяц, украинская энергетика проходит его успешно. Уже несколько дней подряд снижается суточный максимум потребления", - сказал Шмыгаль.
По его словам, генерации достаточно для обеспечения света и тепла в домах украинцев и для работы предприятий.
"Сегодня продолжаем действие ПСО на электроэнергию до конца апреля следующего года. Как и обещали, для бытовых потребителей цена электричества и в дальнейшем будет составлять 2,64 грн за кВт⋅ч. Что позволит не увеличивать нагрузку на семейные бюджеты во время отопительного сезона", - сообщил Шмыгаль.
Дополнение
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что возможность импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии в Украину с лихвой покрывает любой возможный дефицит в энергосистеме.
Правительство продлило действие льготных цен на электроэнергию до конца апреля
Кабинет министров Украины продлил действие ПСО на электроэнергию до конца апреля, установив тариф на уровне 2,64 грн/кВт-ч для домохозяйств.
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