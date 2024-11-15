Правительство приняло решение о «Зимней еПоддержке»: куда можно потратить тысячу гривен

Правительство приняло программу «Зимняя еПоддержка», инициированную президентом Владимиром Зеленским, по которой после 1 декабря каждый украинец сможет получить 1000 гривен. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Сегодня принимаем решение, которое является частью зимней поддержки украинских семей. По инициативе президента Владимира Зеленского, с 1 декабря каждый украинец и каждая украинка получат одну тысячу гривен для оплаты украинских услуг и товаров. Правительство сегодня принимает порядок реализации этого проекта. Определяем, как, где и когда можно получить средства и куда можно будет их потратить - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что программа охватывает не только взрослых, но и детей, поэтому предусмотрена возможность одного из родителей оформить выплату для своего ребенка.

Реализуя программу «Зимняя еПоддержка», правительство ставит перед собой три ключевые задачи:

Оказать материальную помощь украинским семьям. Средства можно будет использовать на лекарства, книги, одежду, оплату проезда автобусом или поездом, коммунальные услуги и тому подобное.

Поддержать отечественных производителей и поставщиков услуг. Полученные средства будут направляться в украинский бизнес, что станет дополнительным толчком для экономики.

Усилить единство украинского общества. Один из вариантов использования средств - поддержка украинской армии путем перевода денег на благотворительные счета Сил безопасности и обороны или доверенных волонтерских фондов.

Напомним

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров ввести с 1 декабря новую программу поддержки для украинцев, по которой они смогут получить по тысяче гривен на одного члена семьи.

Стало известно, как украинцы получат по 1000 гривен через "Дію"