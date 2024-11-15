Правительство приняло решение о «Зимней еПоддержке»: куда можно потратить тысячу гривен
Киев • УНН
Правительство утвердило программу «Зимняя еПоддержка», по которой каждый украинец получит 1000 гривен с 1 декабря. Средства можно потратить на лекарства, книги, одежду, проезд, коммунальные услуги или поддержку ВСУ.
Правительство приняло программу «Зимняя еПоддержка», инициированную президентом Владимиром Зеленским, по которой после 1 декабря каждый украинец сможет получить 1000 гривен. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Сегодня принимаем решение, которое является частью зимней поддержки украинских семей. По инициативе президента Владимира Зеленского, с 1 декабря каждый украинец и каждая украинка получат одну тысячу гривен для оплаты украинских услуг и товаров. Правительство сегодня принимает порядок реализации этого проекта. Определяем, как, где и когда можно получить средства и куда можно будет их потратить
Он отметил, что программа охватывает не только взрослых, но и детей, поэтому предусмотрена возможность одного из родителей оформить выплату для своего ребенка.
Реализуя программу «Зимняя еПоддержка», правительство ставит перед собой три ключевые задачи:
- Оказать материальную помощь украинским семьям. Средства можно будет использовать на лекарства, книги, одежду, оплату проезда автобусом или поездом, коммунальные услуги и тому подобное.
- Поддержать отечественных производителей и поставщиков услуг. Полученные средства будут направляться в украинский бизнес, что станет дополнительным толчком для экономики.
- Усилить единство украинского общества. Один из вариантов использования средств - поддержка украинской армии путем перевода денег на благотворительные счета Сил безопасности и обороны или доверенных волонтерских фондов.
Напомним
Ранее, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров ввести с 1 декабря новую программу поддержки для украинцев, по которой они смогут получить по тысяче гривен на одного члена семьи.
Стало известно, как украинцы получат по 1000 гривен через "Дію"27 окт. 2024, 00:06 • 103038 просмотров