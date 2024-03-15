Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
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МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
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Современное оборудование и уникальное бомбоубежище: Литва помогла восстановить школу в Бородянке
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали
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Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница
Правительство предложит увеличить акцизы на табачные изделия - нардеп
Правительство планирует принять законопроект о повышении акцизов на табачные изделия, который должен заработать с 1 июля 2024 года и постепенным повышением до минимального уровня ЕС до 2028 года.
"Пар не будет обязательным": Туск сообщил, что ЕС согласился на уступки фермерам в ключевом вопросе, объявление сделают сегодня
Европейская комиссия согласилась освободить фермеров от обязательного залужения 4 процентов их земель под пар, о чем объявил премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с президентом Евроомиссии.
Посол Китая в ЕС покинет Брюссель и займет должность в ООН
Посол Китая в ЕС Фу Конг покидает Брюссель и переходит на новую должность в ООН в Нью-Йорке менее чем через 18 месяцев на фоне ухудшения отношений между Китаем и ЕС из-за таких вопросов, как война в Украине и вероятные несправедливые китайские субсидии.
Украина работает над "планом Б" на случай отсутствия помощи от США - Минфин
Если Конгресс США не утвердит финансирование помощи Украине - Украина обратится к странам G7 с призывом увеличить свои взносы на ее поддержку.
Современное оборудование и уникальное бомбоубежище: Литва помогла восстановить школу в Бородянке
При поддержке литовского правительства поврежденную в результате российских обстрелов школу в Бородянке Киевской области было восстановлено с современным учебным оборудованием, энергоэффективным зданием и уникальным автономным подземным хранилищем.
В ГОТ назвали компании, которые с первого апреля будут поставлять продукты питания для ВСУ
Пять компаний будут поставлять продовольствие Вооруженным силам Украины по 13 направлениям, охватывающим всю страну, начиная с 1 апреля по контрактам, подписанным с Государственным оператором материально-технического обеспечения (ГОТ).
Правительство планирует два года выплачивать переселенцам субсидии на аренду жилья - Минсоцполитики
В Минсоцполитики сообщили, что разработали механизм выплаты субсидий на аренду жилья для ВПЛ. При этом сумма субсидии будет корректироваться в зависимости от средней стоимости аренды квартир в регионе, дохода домохозяйства и размера семьи.
ГУР вызвало сбой работы системы онлайн-голосования на выборах в России - источник
Киберспециалисты Главного управления разведки министерства обороны Украины вызвали сбой в работе системы онлайн-голосования на выборах в России.
Ракетная атака рф на Одессу унесла жизни 16 человек, 55 получили ранения - ОВА
Количество погибших в результате российской ракетной атаки на Одессу возросло до 16, еще 55 человек получили ранения и были госпитализированы.
В ОП отреагировали на атаку рф на Одессу: путин в день "выборов" рф посылает миру четкий сигнал
россияне нанесли ракетный удар по Одессе, в результате которого погибло 14 человек, в день фейковых "президентских выборов". Это четкий сигнал о том, что россия будет продолжать вести разрушительные войны, связанные с массовыми убийствами граждан других стран, считает Подоляк.