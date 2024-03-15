Правительство предложит увеличить акцизы на табачные изделия - нардеп

Правительство планирует утвердить законопроект, который предусматривает увеличение акцизного налога на табачные изделия. Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк, пишет УНН.

Детали

Кабинет министров планирует одобрить законопроект, предусматривающий повышение акцизного налога на табачные изделия с 1 июля этого года.

Предполагается небольшое повышение и переход со ставок в гривне к евро. С 1 июля 2024 года - написал Железняк.

Законопроект предусматривает постепенное увеличение ставки акцизов на табачные изделия до минимального уровня, который действует в странах Европейского Союза. Согласно директивам ЕС, общий акцизный налог на табак должен составлять не менее 60% от средневзвешенной розничной цены пачки сигарет и не менее 90 евро за 1000 сигарет. В Украине сейчас эта ставка составляет примерно 60 евро за 1000 сигарет.

По оценкам Министерства финансов, внедрение законопроекта позволит увеличить поступления в госбюджет:

в 2025 году - на около 621 млн грн;

в 2026 году - на около 5 млрд грн;

в 2027 году - на около 9,38 млрд грн;

в 2028 году - на около 13,85 млрд грн.

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