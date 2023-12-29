Правительство передает в ВР законопроект о перезагрузке работы БЭБ - Шмыгаль
Правительство Украины одобрило законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности.
Ракетный удар рф по Запорожью: количество погибших возросло до семи, 13 ранены
Российский ракетный удар по Запорожью убил семерых и ранил 13 человек; продолжается реагирование на чрезвычайную ситуацию.
Один из поставщиков Минобороны: ГБР задержало бизнесмена на взятке в полмиллиона долларов
Одного из поставщиков Министерства обороны Украины задержали за попытку подкупа чиновника ГБР, связанную с мошенническими сделками, что нанесло государству ущерб на 1,2 миллиарда гривен.
Польша перевела силы ПВО в состояние повышенной боевой готовности
Противовоздушная оборона Польши находится в состоянии повышенной готовности после того, как неопознанный объект из Украины нарушил воздушное пространство страны. Президент Дуда созвал срочное совещание по вопросам безопасности.
Воздушные силы предупреждали о движении вражеских ракет в направлении Черкасс
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали черкащан о необходимости укрыться из-за приближения ракеты.
Космический телескоп Джеймса Вебба продолжает поражать ученых: обзор некоторых основных наблюдений этого года
Космический телескоп Джеймса Вебба показал детальные изображения, такие как Кольцевая туманность и Призрачная галактика, а также обнаружил самую отдаленную из известных черную дыру.
Зеленский уволил главу Тернопольской ОГА Труша
Президент Украины Зеленский уволил Владимира Труша с должности председателя Тернопольской ОГА на основании его заявления.
"Будут выплачиваться вовремя": Шмыгаль сделал заявление о выплате пенсий и зарплат учителям и врачам
Премьер-министр Украины заверил в своевременной выплате зарплат бюджетникам и пенсий.
На фоне самой массированной атаки рф с воздуха МИД призвал мир объединить усилия, чтобы остановить российский геноцид украинцев
Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество остановить российский геноцид после массированной воздушной атаки на города. россия применила 158 средств воздушной атаки против гражданских объектов.
В фирмах "короля обнала" Стрелковского, которого СМИ называют протеже нардепа Гетманцева, провели обыски
Сейчас детективы принимают меры по установлению окончательной суммы ущерба, нанесенного бюджету, но экспертизами уже подтверждена сумма в 767 млн грн.