Правительство передает в ВР законопроект о перезагрузке работы БЭБ - Шмыгаль

Правительство приняло во время заседания 29 декабря и передает в Верховную Раду законопроект о перезагрузке работы Бюро экономической безопасности, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Принимаем и передаем в Верховную Раду законопроект о перезагрузке работы Бюро экономической безопасности - написал Шмыгаль в Telegram.

"Мы предлагаем, чтобы только БЭБ и НАБУ могли поднимать вопрос проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности бизнеса независимо от его формы собственности. А также - исключить Нацполицию и СБУ из перечня органов государственного финансового контроля", - сообщил Премьер.

Также правительство предлагает новую процедуру избрания директора БЭБ. К процессу будут привлечены международные партнеры. Эти изменения, по словам Дениса Шмыгаля, направлены на усиление верховенства права и улучшение инвестиционного климата в нашем государстве.

Добавим

В Верховной Раде уже регистрировали законопроекты о первоочередных мерах по реформированию Бюро экономической безопасности Украины №10088, а также №10088-1. Оба прошли комитет и с октября ожидают рассмотрения.

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