Правительство отменило ограничения расчетов за импорт товаров и услуг

Кабинет министров Украины отменил ограничения расчетов за импорт товаров и услуг. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Мы отменяем постановление Кабинета Министров №153, которое ограничивало расчеты за импорт товаров и услуг - сообщил Шмыгаль.

Так, было отменено постановление Кабинета Министров №153, которое ограничивало расчеты за импорт товаров и услуг.

"Это то, что очень важно для бизнеса. Такая либерализация откроет новые возможности для украинских предпринимателей - выходить на новые рынки, усиливать украинский экспорт, создавать новые проекты и новые рабочие места в Украине", - отметил премьер-министр.

Как отметил Шмыгаль, это решение Правительства укладывается в более широкую политику дерегуляции. Уже пересмотрено более тысячи разрешений, лицензий и справок, которые регулируют взаимодействие государства и бизнеса.

"Часть будет полностью отменена, часть - упрощена, часть - переведена в цифру. Постоянно работаем над этим", - подчеркнул Шмыгаль.

Денис подчеркнул, что обороноспособность нашей страны напрямую зависит от того, насколько сильна наша экономика. Именно украинский бизнес сегодня является основой восстановления, развития и успеха.

"Поэтому в экономической политике у нас есть две глобальные задачи. Первая - это программы поддержки бизнеса и стимулирования экономической активности. Второе - это создать бизнес-климат, где предприниматели могут реализовать все свои возможности и амбиции", - отметил премьер-министр.

Дополнение

Верховная Рада поддержала за основу законопроект №11084, которым предусмотрено создание "клуба белого бизнеса", для которого упростят отношения с налоговой.