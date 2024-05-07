Уряд скасував обмеження розрахунків за імпорт товарів і послуг
Київ • УНН
Уряд скасовує обмеження на розрахунки за імпорт товарів та послуг, відкриваючи нові можливості для українських підприємців та посилюючи експорт.
Кабінет міністрів України скасував обмеження розрахунків за імпорт товарів і послуг. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
Ми скасовуємо постанову Кабінету Міністрів №153, яка обмежувала розрахунки за імпорт товарів і послуг
Так, було скасовано постанову Кабінету Міністрів №153, яка обмежувала розрахунки за імпорт товарів і послуг.
"Це те, що дуже важливо для бізнесу. Така лібералізація відкриє нові можливості для українських підприємців — виходити на нові ринки, посилювати український експорт, створювати нові проекти та нові робочі місця в Україні", — відзначив прем’єр-міністр.
Як зауважив Шмигаль, це рішення Уряду вкладається у більш широку політику дерегуляції. Вже переглянуто більше тисячі дозволів, ліцензій та довідок, які регулюють взаємодію держави та бізнесу.
"Частина буде повністю скасована, частина — спрощена, частина — переведена в цифру. Постійно працюємо над цим", — наголосив Шмигаль.
Денис підкреслив, що обороноздатність нашої країни напряму залежить від того, наскільки сильною є наша економіка. Саме український бізнес сьогодні є основою відновлення, розвитку та успіху.
"Тому в економічній політиці у нас є два глобальних завдання. Перше — це програми підтримки бізнесу та стимулювання економічної активності. Друге — це створити бізнес-клімат, де підприємці можуть реалізувати всі свої можливості та амбіції", — відзначив прем’єр-міністр.
Доповнення
Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №11084, яким передбачено створення "клубу білого бізнесу", для якого спростять стосунки з податковою.