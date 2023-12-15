Правительство одобрило законопроект о прекращении соглашения между Украиной и беларусью о защите инвестиций
Киев • УНН
Правительство поддержало законопроект о прекращении действия соглашения между Украиной и беларусью о защите инвестиций
Кабинет министров Украины одобрил законопроект о прекращении действия соглашения между Украиной и беларусью о содействии и взаимной защите инвестиций. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
"Одобрен проект закона "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о содействии и взаимной защите инвестиций", - написал Мельничук.
Он отметил, что законопроектом предлагается прекратить действие соответствующего соглашения, совершенного 14 декабря 1995 года в Киеве и ратифицированного 6 декабря 1996 года.
Дополнение
Кабинет министров Украины прекратил действия соглашений с российским и белорусским правительствами о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения.
Правительство одобрило законопроект о прекращении соглашения между Украиной и беларусью о защите инвестиций
Правительство поддержало законопроект о прекращении действия соглашения между Украиной и беларусью о защите инвестиций.
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