Правительство назначило нового главу Госспецсвязи: им стал военный Юрий Мироненко

Кабмин назначил на должность главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины военного Юрия Мироненко. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Назначен Мироненко Юрий Николаевич Председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины - написал Мельничук.

Кроме того, на сегодняшнем заседании был назначен Александр Семирга первым заместителем председателя Государственной таможенной службы. Также Виталия Половенко - заместителем Министра обороны Украины.

Согласованы назначения:

- Чубенко Антона Григорьевича заместителем председателя Полтавской областной государственной администрации;

- Когута Владимира Николаевича заместителем председателя Полтавской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

- Ващенко Ивана Александровича заместителем председателя Черниговской областной государственной администрации.

Дополнения

По данным Forbes, Юрий Мироненко с начала полномасштабного вторжения воевал в составе 112 бригады теробороны Киева. Позже занял должность Заместителя начальника штаба 129 батальона 112 бригады. После этого возглавил Отдел по работе с добровольческими формированиями территориальных общин 112 бригады. Награжден нагрудным знаком "Серебряный крест".

Напомним

20 ноября Кабинет министров Украины уволил руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины - главу ведомства Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жору.

На следующий день стало известно, что САП и НАБУ сообщили о подозрении Щиголю, его заместителю Виктору Жоре и другим в завладении более 62 млн грн.

24 ноября бывший глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, подозреваемый в хищении 62 миллионов гривен, вышел под залог в 25 миллионов гривен.