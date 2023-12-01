Правительство назначило нового главу Госспецсвязи: им стал военный Юрий Мироненко
Киев • УНН
Новым председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины назначен военный Юрий Мироненко. Это произошло после увольнения предыдущего руководства из-за обвинений в хищении 62 миллионов гривен.
Кабмин назначил на должность главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины военного Юрия Мироненко. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Назначен Мироненко Юрий Николаевич Председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Кроме того, на сегодняшнем заседании был назначен Александр Семирга первым заместителем председателя Государственной таможенной службы. Также Виталия Половенко - заместителем Министра обороны Украины.
Согласованы назначения:
- Чубенко Антона Григорьевича заместителем председателя Полтавской областной государственной администрации;
- Когута Владимира Николаевича заместителем председателя Полтавской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Ващенко Ивана Александровича заместителем председателя Черниговской областной государственной администрации.
Дополнения
По данным Forbes, Юрий Мироненко с начала полномасштабного вторжения воевал в составе 112 бригады теробороны Киева. Позже занял должность Заместителя начальника штаба 129 батальона 112 бригады. После этого возглавил Отдел по работе с добровольческими формированиями территориальных общин 112 бригады. Награжден нагрудным знаком "Серебряный крест".
Напомним
20 ноября Кабинет министров Украины уволил руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины - главу ведомства Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жору.
На следующий день стало известно, что САП и НАБУ сообщили о подозрении Щиголю, его заместителю Виктору Жоре и другим в завладении более 62 млн грн.
24 ноября бывший глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, подозреваемый в хищении 62 миллионов гривен, вышел под залог в 25 миллионов гривен.
Правительство назначило нового главу Госспецсвязи: им стал военный Юрий Мироненко
Новым председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины назначен военный Юрий Мироненко. Это произошло после увольнения предыдущего руководства из-за обвинений в хищении 62 миллионов гривен.
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