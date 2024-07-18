Кабинет министров Украины направил Министерству здравоохранения 1,3 млрд грн кредитных средств Банка развития Совета Европы. Это ресурс на восстановление медицинских учреждений. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Шмыгаль сообщил, что сегодня правительство приняло решение, которое позволит привлечь средства в сферы медицины и образования.

Направили Минздраву 1,3 млрд грн кредитных средств Банка развития Совета Европы. Это ресурс на восстановление медицинских учреждений. За время полномасштабной войны мы уже полностью или частично восстановили 885 больниц, эта работа будет продолжаться и в дальнейшем - сообщил Шмыгаль.

Также правительство утвердило распоряжение, которое поможет привлечь 235 млн долларов займа от Международного банка реконструкции и развития и 150 млн долларов от Международной ассоциации развития.

Эти средства инвестируем в улучшение условий преподавания и обучения в соответствии со стандартами Новой украинской школы - отметил Шмыгаль.

Правительство одобрило увеличение расходов на оборону в Бюджете-2024 и налоговые изменения на 140 млрд грн: что предполагается