Правительство Литвы прибыло в Киев

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Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип
09:45 • 101975 просмотра

Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип

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Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ
07:00 • 129843 просмотра

Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ

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Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
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Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

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АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
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АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

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Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов
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Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник

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Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
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Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство Литвы прибыло в Киев

Правительство Литвы прибыло в Киев

Киев  •  УНН

 • 1424 просмотра

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Все литовское правительство прибыло в Киев. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил о поддержке Украины до победы.

Все литовское правительство прибыло в Киев, сообщил глава МИД страны Кястутис Будрис, пишет УНН.

Детали

«Сегодняшнее утро в Киеве началось с российского ракетного обстрела, что ярко напоминает о жестоком характере этой войны. Все литовское правительство сегодня в Украине, чтобы послать четкое сообщение - мы будем с Украиной до победы! Вместе до победы!» - написал глава МИД Литвы в X.

Литва и 6 стран ЕС готовят стратегию противодействия гибридным атакам россии16 дек. 2024, 09:26 • 15166 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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