Правительство Литвы прибыло в Киев
Киев • УНН
Все литовское правительство прибыло в Киев. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил о поддержке Украины до победы.
Все литовское правительство прибыло в Киев, сообщил глава МИД страны Кястутис Будрис, пишет УНН.
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«Сегодняшнее утро в Киеве началось с российского ракетного обстрела, что ярко напоминает о жестоком характере этой войны. Все литовское правительство сегодня в Украине, чтобы послать четкое сообщение - мы будем с Украиной до победы! Вместе до победы!» - написал глава МИД Литвы в X.
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