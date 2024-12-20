Правительство Литвы прибыло в Киев

Все литовское правительство прибыло в Киев, сообщил глава МИД страны Кястутис Будрис, пишет УНН.

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«Сегодняшнее утро в Киеве началось с российского ракетного обстрела, что ярко напоминает о жестоком характере этой войны. Все литовское правительство сегодня в Украине, чтобы послать четкое сообщение - мы будем с Украиной до победы! Вместе до победы!» - написал глава МИД Литвы в X.



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