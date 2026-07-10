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Правительство изменило правила страхования военных рисков для бизнеса и увеличило срок подачи заявок

Киев • УНН

 • 624 просмотра

Кабмин изменил процедуру подтверждения убытков за разрушенное имущество и увеличил срок подачи заявок на компенсацию страховых премий. Программа страхования военных рисков стартовала 1 января 2026 года.

Правительство изменило правила страхования военных рисков для бизнеса и увеличило срок подачи заявок

Кабинет министров изменил для предприятий-участников программы страхования военных рисков процедуру подтверждения убытков за разрушенное имущество и увеличил срок подачи заявок на компенсацию страховых премий. Об этом передает УНН со ссылкой на правительственное постановление №887 и пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Детали

Согласно постановлению, в случае повреждения/уничтожения производственного оборудования или инженерных сетей к справке об отсутствии задолженности по платежам; копии документов, удостоверяющих полномочия подписанта заявления о компенсации; копии паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика подписанта заявления о компенсации; выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц; добавляют еще документы:

подтверждающие право собственности на имущество;

  • документы, подтверждающие наступление военного риска, уничтожение или повреждение имущества (акты ГСЧС или справки Национальной полиции или выписка из Единого реестра досудебных расследований);
    • отчет об оценке имущества, акт оценки имущества или заключение судебного эксперта, которые должны содержать информацию о размере прямого ущерба.

      Размер компенсации за повреждение/уничтожение имущества определяется на основании отчета об оценке имущества или заключения судебного эксперта с учетом размера прямого ущерба. Размер компенсации не может превышать сумму вероятного ущерба за повреждение/уничтожение соответствующего имущества.

      Если предприятие получило возмещение от третьих лиц (например, от страховой компании), государство уменьшит размер своей компенсации на соответствующую сумму. Если выплата от третьих лиц поступила после получения государственной компенсации и суммарно превысила размер реального ущерба, бизнес должен вернуть разницу государству.

      Также постановление отменяет требование подавать отдельное заявление на каждую поврежденную или уничтоженную единицу имущества.

      Кроме того, Кабмин определил, что транспортные средства, самоходные машины и спецтехника, подлежащие государственной или ведомственной регистрации (автомобили, прицепы, тракторы и т.д.), не относятся к категории "производственное оборудование". Соответственно, программа не будет покрывать убытки по ним.

      Согласно документу, правительство отменило 60-дневный дедлайн с даты заключения договора. Теперь компания может подать заявку на выплату компенсации начиная с 31-го дня после заключения договора страхования и еще в течение 30 дней после его окончания.

      Предприятия, которые заключили договоры страхования после 1 января 2026 года, но сразу не подали заявление, могут обратиться к страховщику по поводу участия в программе до 1 августа 2026 года (ранее этот срок истекал 1 мая).

      Для получения компенсации предприятию достаточно иметь имущество на праве собственности. Правительство убрало требование, которое обязывало предпринимателей использовать это имущество в "основной деятельности".

      Как отметили в Минэкономики, программа страхования военных рисков для бизнеса стартовала 1 января 2026 года. Сейчас по направлению компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество согласовано 139 заявок на 2,67 млрд грн вероятной компенсации. По направлению компенсации страховой премии бизнес подал 63 заявки на участие в программе. Общая стоимость страхового покрытия по ним составляет 7,9 млрд грн, потенциальный объем компенсации составляет 94,22 млн грн.

      В мае первые четыре украинские компании уже получили от государства частичную компенсацию страховых премий по договорам страхования имущества от военных рисков на общую сумму 6,8 млн грн.

      Напомним

      В Украине начала действовать программа страхования имущества предприятий от военных рисков.

      Павел Башинский

      ОбществоЭкономика