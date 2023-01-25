Правильное решение: премьер Британии отреагировал на согласие Берлина передать Leopard Украине

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"Правильное решение союзников и друзей по НАТО направить основные боевые танки в Украину. Наряду с Challenger 2 они усилят оборонительную огневую мощь Украины. В то же время мы наращиваем наши усилия, чтобы Украина выиграла эту войну и установила прочный мир", - написал Сунак в Twitter.

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Правительство Германии сообщило о поставках Украине танков Leopard 2, изначально речь идет об отправке Германией 14 танков.

Ранее Британия объявила о решении поставки Украине танков Challenger 2.