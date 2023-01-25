Правильне рішення: прем'єр Британії відреагував на згоду Берліна передати Leopard Україні

Цитата

"Правильне рішення союзників і друзів по НАТО надіслати основні бойові танки в Україну. Поряд із Challenger 2 вони посилять оборонну вогневу міць України. Водночас ми нарощуємо наші зусилля, щоб Україна виграла цю війну та встановила міцний мир", - написав Сунак у Twitter.

Доповнення

Уряд Німеччини повідомив про постачання Україні танків Leopard 2, спочатку ідеться про відправку Німеччиною 14 танків.

Раніше Британія оголосила про рішення поставки Україні танків Challenger 2.