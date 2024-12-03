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Правый берег Оскола в Харьковской области находится под контролем Сил обороны - Генштаб

Правый берег Оскола в Харьковской области находится под контролем Сил обороны - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 4112 просмотра

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Украинские военные выбили противника с плацдарма на правом берегу реки Оскол в районе села Новомлынск на Харьковщине. Силы обороны провели успешную операцию по зачистке территории и установили контроль над правым берегом.

В Харьковской области, в районе села Новомлинск, Силы обороны выбили противника с плацдарма на правом берегу реки Оскол, сообщил во вторник Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали 

Как сообщается, в районе села Новомлинск, Купянского района, противник пытался захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол. Имея превосходство в силах, враг даже переправился через водную преграду. В то же время, украинские защитники, при поддержке артиллерии и подразделений БПЛА, выбили противника с плацдарма.

Воины 8-го отдельного штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" провели зачистку местности в окрестностях Новомлинска от сил противника. В результате успешной операции враг был уничтожен. Правый берег Оскола находится под контролем Сил обороны. Над Новомлинском развеваются украинские флаги

- говорится в заявлении Генштаба.

Дополнение

На фронте в течение прошедших суток произошло 201 боевое столкновение. Наиболее активно российские оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск на Курахивском направлении - там Силы обороны отбили 67 вражеских атак.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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