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Работал на оккупантов, а затем сбежал и оформил статус переселенца: в Винницкой области задержали предателя

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Правоохранители задержали мужчину, который в Херсоне работал на оккупантов инспектором в колонии, а затем сбежал в Винницкую область и оформил себе статус переселенца. Об этом сообщает пресс служба ГБР, пишет УНН.

Детали

В июне 2022 года бывший инспектор Дарьевской исправительной колонии добровольно занял должность инспектора отдела безопасности в колонии, которую оккупанты создали на базе украинского учреждения отбывания наказаний в Херсоне.В этой колонии кроме осужденных также содержались люди, которые сопротивлялись захватчикам.

Цитата

"После освобождения Херсона мужчина не успел сбежать вместе с оккупантами и выехал в Могилев-Подольский. В январе 2023 года предатель получил там статус внутренне перемещенного лица и начал оформлять себе соцвыплаты", - говорится в сообщении.

Работники ГБР установили факт его сотрудничества с оккупационными властями, предатель был задержан в Могилев-Подольском Винницкой области.

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