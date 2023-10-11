Работал на оккупантов, а затем сбежал и оформил статус переселенца: в Винницкой области задержали предателя
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Правоохранители задержали мужчину, который в Херсоне работал на оккупантов инспектором в колонии, а затем сбежал в Винницкую область и оформил себе статус переселенца. Об этом сообщает пресс служба ГБР, пишет УНН.
Детали
В июне 2022 года бывший инспектор Дарьевской исправительной колонии добровольно занял должность инспектора отдела безопасности в колонии, которую оккупанты создали на базе украинского учреждения отбывания наказаний в Херсоне.В этой колонии кроме осужденных также содержались люди, которые сопротивлялись захватчикам.
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"После освобождения Херсона мужчина не успел сбежать вместе с оккупантами и выехал в Могилев-Подольский. В январе 2023 года предатель получил там статус внутренне перемещенного лица и начал оформлять себе соцвыплаты", - говорится в сообщении.
Работники ГБР установили факт его сотрудничества с оккупационными властями, предатель был задержан в Могилев-Подольском Винницкой области.
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