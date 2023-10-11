Працював на окупантів, а потім втік та оформив статус переселенця: на Вінниччині затримали зрадника

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У червні 2022 року колишній інспектор Дарʼївської виправної колонії добровільно обійняв посаду інспектора відділу безпеки у колонії, яку окупанти створили на базі української установи відбування покарань в Херсоні. У цій колонії крім засуджених також утримувалися люди, які чинили опір загарбникам.

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"Після звільнення Херсона чоловік не встиг втекти разом з окупантами та виїхав до Могилів-Подільського. У січні 2023 року зрадник отримав там статус внутрішньо переміщеної особи та почав оформлювати собі соцвиплати", - йдеться у повідомленні.

Працівники ДБР встановили факт його співпраці з окупаційною владою, зрадник був затриманий у Могилів-Подільському Вінницької області.

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