Воював проти ЗСУ на боці росіян: на 15 років засудили дезертира-зрадника

Деталі

За матеріалами ДБР суд визнав винним правоохоронця, який втік на тимчасово окуповану територію та воював на боці росіян проти ЗСУ. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Повідомляється, що з початку березня 2022 року правоохоронець кілька місяців переховувався на окупованій території Маріупольського району Донецької області. Згодом він самостійно звернувся до так званого «мвс днр» з проханням взяти його на «службу».

Загарбники призначили його на посаду до одного з підрозділів. З січня 2023 року на тимчасово окупованій території Волноваського району обвинувачений зі зброєю чергував на блокпості та здійснював його охорону. Також він брав безпосередню участь у воєнних діях проти України, вказали у ДБР.

У червні 2023 року під час активних бойових дій військовослужбовці ЗСУ затримали фігуранта неподалік селища Нескучне Волноваського району.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Київщині СБУ викрила колаборантку, яка працювала на рф під час окупації Херсона