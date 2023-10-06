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Воював проти ЗСУ на боці росіян: на 15 років засудили дезертира-зрадника

Воював проти ЗСУ на боці росіян: на 15 років засудили дезертира-зрадника

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Дезертир-зрадник, якого затримали в Донецькій області під час бойових дій, отримав вирок суду на 15 років за ґратами, повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.

Деталі

За матеріалами ДБР суд визнав винним правоохоронця, який втік на тимчасово окуповану територію та воював на боці росіян проти ЗСУ. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Повідомляється, що з початку березня 2022 року правоохоронець кілька місяців переховувався на окупованій території Маріупольського району Донецької області. Згодом він самостійно звернувся до так званого «мвс днр» з проханням взяти його на «службу».

Загарбники призначили його на посаду до одного з підрозділів. З січня 2023 року на тимчасово окупованій території Волноваського району обвинувачений зі зброєю чергував на блокпості та здійснював його охорону. Також він брав безпосередню участь у воєнних діях проти України, вказали у ДБР.

У червні 2023 року під час активних бойових дій військовослужбовці ЗСУ затримали фігуранта неподалік селища Нескучне Волноваського району.

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