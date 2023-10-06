Воевал против ВСУ на стороне россиян: на 15 лет осудили дезертира-предателя
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Дезертир-предатель, которого задержали в Донецкой области во время боевых действий, получил приговор суда на 15 лет за решеткой, сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.
Детали
По материалам ГБР суд признал виновным правоохранителя, который сбежал на временно оккупированную территорию и воевал на стороне россиян против ВСУ. Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.
Сообщается, что с начала марта 2022 года правоохранитель несколько месяцев скрывался на оккупированной территории Мариупольского района Донецкой области. Впоследствии он самостоятельно обратился к так называемому «мвд днр» с просьбой взять его на «службу».
Захватчики назначили его на должность в одно из подразделений. С января 2023 года на временно оккупированной территории Волновахского района обвиняемый с оружием дежурил на блокпосте и осуществлял его охрану. Также он принимал непосредственное участие в военных действиях против Украины, указали в ГБР.
В июне 2023 года во время активных боевых действий военнослужащие ВСУ задержали фигуранта недалеко от поселка Нескучное Волновахского района.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киевской области СБУ разоблачила коллаборантку, которая работала на рф во время оккупации Херсона