Работал на Медведчука: в Хмельницком задержан пропагандист, призывавший к "разделению" Украины

Детали

Еще до начала полномасштабного вторжения пропагандист входил в пул политических пиарщиков, которые работали на Медведчука. Установлено, что фигурант занимался «раскруткой» медийного образа приспешника кремля как «миротворца», которого «слышат» в москве. Для этого регулярно публиковал свои сообщения на пропагандистских интернет-платформах.

Кроме того, в начале 2020 года он добровольно начал работать на российское информагентство «News-front», зарегистрированное во временно оккупированном Крыму. После начала полномасштабной агрессии РФ фигурант находился в Хмельницком и оттуда неоднократно распространял публикации, в которых ставил под сомнение существование украинского государства в международно признанных границах.

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"Также он занимался дискредитацией Сил обороны и распространял фейки о внутриполитической обстановке в Украине. Инициированные СБУ лингвистические экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности фигуранта. Во время обысков по месту жительства злоумышленника в Хмельницком обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны, которые он использовал в преступных действиях", - сообщила СБУ в Telegram.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Фигуранту избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

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