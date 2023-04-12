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Работал на Медведчука: в Хмельницком задержан пропагандист, призывавший к "разделению" Украины

Работал на Медведчука: в Хмельницком задержан пропагандист, призывавший к "разделению" Украины

Киев • УНН

 • 770403 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Хмельницком задержали пророссийского пропагандиста, который когда-то входил в пул пиарщиков Медведчука, а после февраля 2022 занимался дискредитацией ВСУ и распространял фейки о внутриполитической обстановке в Украине, пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Еще до начала полномасштабного вторжения пропагандист входил в пул политических пиарщиков, которые работали на Медведчука. Установлено, что фигурант занимался «раскруткой» медийного образа приспешника кремля как «миротворца», которого «слышат» в москве. Для этого регулярно публиковал свои сообщения на пропагандистских интернет-платформах.

Кроме того, в начале 2020 года он добровольно начал работать на российское информагентство «News-front», зарегистрированное во временно оккупированном Крыму. После начала полномасштабной агрессии РФ фигурант находился в Хмельницком и оттуда неоднократно распространял публикации, в которых ставил под сомнение существование украинского государства в международно признанных границах.

Цитата

"Также он занимался дискредитацией Сил обороны и распространял фейки о внутриполитической обстановке в Украине. Инициированные СБУ лингвистические экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности фигуранта. Во время обысков по месту жительства злоумышленника в Хмельницком обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны, которые он использовал в преступных действиях", - сообщила СБУ в Telegram. 

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Фигуранту избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

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