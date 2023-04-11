В Україні оголосили в розшук дружину Медведчука - Оксану Марченко

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Як зазначено на сайті МВС, дата зникнення Оксани Марченко - 24 березня 2023 року.

У розшук її оголосила СБУ Івано-Франківської області.

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Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підрзру Оксані Марченко - спецслужба викрила, що компанії дружини Медведчука фінансували росгвардію та мвд рф.

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