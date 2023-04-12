Працював на Медведчука: у Хмельницькому затримали пропагандиста, який закликав до "поділу" України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Хмельницькому затримали проросійського пропагандиста, що колись входив до пулу піарників Выктора Медведчука, а після лютого 2022 займався дискредитацією ЗСУ та поширював фейки про внутрішньо-політичну обстановку в Україні, пише УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
Ще до початку повномасштабного вторгнення пропагандист входив до пулу політичних піарників, які працювали на Медведчука. Встановлено, що фігурант займався «розкруткою» медійного образу поплічника кремля як «миротворця», якого «чують» у москві. Для цього регулярно публікував свої дописи на пропагандистських інтернет-платформах.
Крім того, на початку 2020 року він добровільно почав працювати на російське інформагентство «News-front», зареєстроване у тимчасово окупованому Криму. Після початку повномасштабної агресії рф фігурант перебував у Хмельницькому і звідти неодноразово поширював публікації, в яких ставив під сумнів існування української держави у міжнародно визнаних кордонах.
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"Також він займався дискредитацією Сил оборони та поширював фейки про внутрішньо-політичну обстановку в Україні. Ініційовані СБУ лінгвістичні експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігуранта. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника у Хмельницькому виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони, які він використовував у злочинних діях", - повідомила СБУ в Telegram.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
Фігуранту обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
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