Труд одного строителя дает работу 5-7 специалистам смежной отрасли

"Говорят: "Бог создал жизнь на Земле, а все остальное сделали строители". Так оно и есть. Если оглянуться вокруг: почти все, что делает нашу жизнь легким и удобным, существует благодаря строительству: дома, дворцы, соборы, дороги, мосты. Кирпич за кирпичом — строители создают весь тот мир, в котором мы живем. Развитие нашего государства — это не только политика — это, в первую очередь, крепкая экономика, которая зависит, в том числе, и от ежедневного труда строителей. И это не громкие слова. Там, где работает 1 строитель, имеют работу 5-7 специалистов смежной отрасли. Это тяжелая работа.", - подчеркнул он.

Председатель правления ЧАО "ХК "Киевгорстрой" добавил, что строители работают при любой погоде, чтобы мечта о собственном жилье "осуществилась у как можно большего количества людей".

"Дома возводятся в жару и холод, в дождь и мороз. Но самая большая радость для нас — свет в окнах новых квартир, в которых живут украинцы. Поэтому мы ежедневно прилагаем много усилий, чтобы мечта о собственном жилье осуществилась у как можно большего количества людей. Сегодня, в день профессионального праздника, я хочу искренне поблагодарить всех вас, и каждому лично, за любовь к профессии, за преданность нашей компании, за ежедневную тяжелую работу. Желаю добра и мира, жить в согласии и достатке, пусть в семьях будет спокойствие и благополучие! Сил и вдохновения на нелегком, но интересном пути строителя! Здоровья, удачи, вдохновения и мирного неба", - резюмировал Игорь Кушнир.

Добавим, что сегодня, 12 августа, в Украине строители отмечают свой профессиональный праздник - "День строителя".