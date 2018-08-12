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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Праця одного будівельника дає роботу 5-7 фахівцям суміжної галузі

Київ • УНН

 • 14097 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Завдяки праці одного будівельника роботу отримують 5-7 фахівців суміжної галузі. Про це заявив голова правління — президент ПрАТ “ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір, вітаючи будівельників з професійним святом, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.

Праця одного будівельника дає роботу 5-7 фахівцям суміжної галузі

“Кажуть: „Бог створив життя на Землі, а все останнє зробили будівельники“. Так воно і є. Якщо озирнутися довкола: майже все, що робить наше життя легким і зручним, існує завдяки будівництву: будинки, палаци, собори, дороги, мости. Цеглина за цеглиною — будівельники створюють весь той світ, у якому ми живемо. Розбудова нашої держави — це не тільки політика — це, в першу чергу, міцна економіка, яка залежить, в тому числі, і від щоденної праці будівельників. І це не гучні слова. Там, де працює 1 будівельник, мають роботу 5-7 фахівців суміжної галузі. Це важка робота”, — підкреслив він.

Голова правління ПрАТ “ХК “Київміськбуд” додав, що будівельники працюють за будь-якої погоди, щоб мрія про власне житло “здійснилась у якомога більшої кількості людей”.

“Будинки зводяться у спеку і холод, у дощ і мороз. Але найбільша радість для нас — світло у вікнах нових квартир, в яких живуть українці. А тому ми щодня докладаємо багато зусиль, щоб мрія про власне житло здійснилась у якомога більшої кількості людей. Сьогодні, у день професійного свята, я хочу щиро подякувати всім вам, і кожному особисто, за любов до професії, за відданість нашій компанії, за щоденну важку працю. Бажаю добра та миру, жити у злагоді та достатку, нехай у сім’ях буде спокій та добробут! Сил та наснаги на нелегкій, але цікавій дорозі будівельника! Здоров’я, успіху, наснаги та мирного неба”, — резюмував Ігор Кушнір.

Додамо, що сьогодні, 12 серпня, в Україні будівельники відзначають своє професійне свято — “День будівельника”.

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