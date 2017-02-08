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Работницу патрульной полиции на Закарпатье заподозрили в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии

Киев • УНН

 • 5793 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 8 февраля. УНН. В эти выходные патрульные полицейские в г. Мукачево остановили автомобиль с сотрудницей патрульной полиции за рулем, которая имела признаки алкогольного опьянения. Как сообщил УНН спикер УПП в городах Ужгород и Мукачево Эрнест Завадский, женщина была не при исполнении и отказалась пройти тест на алкоголь.

Работницу патрульной полиции на Закарпатье заподозрили в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии

По факту подозрения в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения патрульные составили на коллегу админматериалы по ч. 1 ст. 130 КУоАП. Сейчас составленный протокол направлен в суд.

По данному факту проводится инициированное руководством Управления патрульной полиции служебное расследование, на время которого патрульная отстранена от выполнения служебных обязанностей.

Напомним, как сообщал УНН, в Киеве патрульные поймали пьяного полковника Генштаба за рулем.

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