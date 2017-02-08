Работницу патрульной полиции на Закарпатье заподозрили в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии

По факту подозрения в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения патрульные составили на коллегу админматериалы по ч. 1 ст. 130 КУоАП. Сейчас составленный протокол направлен в суд.

По данному факту проводится инициированное руководством Управления патрульной полиции служебное расследование, на время которого патрульная отстранена от выполнения служебных обязанностей.

Напомним, как сообщал УНН, в Киеве патрульные поймали пьяного полковника Генштаба за рулем.