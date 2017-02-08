Працівницю патрульної поліції на Закарпатті запідозрили у керуванні авто напідпитку
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 8 лютого. УНН. Цими вихідними патрульні поліцейські у м. Мукачево зупинили автівку з працівницею патрульної поліції за кермом, яка мала ознаки алкогольного сп’яніння. Як повідомив УНН речник УПП у містах Ужгород та Мукачево Ернест Завадський, жінка була не при виконанні і відмовилася пройти тест на алкоголь.
За фактом підозри у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння патрульні склали на колегу адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Наразі складений протокол направлено до суду.
За даним фактом триває ініційоване керівництвом Управління патрульної поліції службове розслідування, на час якого патрульна відсторонена від виконання службових обов’язків.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Рівному патрульні впіймали п'яного полковника Генштабу за кермом.