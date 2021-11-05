Работники Одесского припортового завода митинговали против уменьшения зарплат
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. 5 ноября работники Одесского Припортового завода вышли на митинг. Участники акции обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием обратить внимание на ситуацию с остановкой предприятия и уменьшением зарплат сотрудникам. Коллектив опасается, что бюджетообразующее предприятие региона может полностью остановиться.
В заявлении на имя президента Зеленского говорится, что предприятие должно было полностью запустить производство 1 ноября, однако этого не произошло, поскольку ОПЗ не подписал договор с компанией Dachex Shipping PTE, которая выиграла торги на поставку природного газа.
“Правление АО „ОПЗ“ выпустило указ о переведении трудового коллектива на трехдневную рабочую неделю и приостановке значительной части Коллективного договора и социальных программ, что привело к существенному снижению уровня зарплат сотрудников завода”, — говорится в заявлении.
Коллектив обращается к президенту с просьбой взять ситуацию под личный контроль и посодействовать быстрому восстановлению производственных мощностей ОПЗ.
Напомним, что в сентябре ОПЗ приостановил работу в связи с прекращением поставок газа. Последний поставщик газа — компания “Агро Газ Трейдинг” — прекратила поставки из-за резкого подорожания “голубого топлива” на мировых рынках. Конкурс на поставку газа с ноября 2021 года выиграла сингапурская компания Dachex Shipping Pte. Ltd. Однако, по информации руководства ОПЗ эта фирма не сможет сотрудничать с предприятием из-за вопросов по лицензии.
АО “Одесский припортовый завод” — государственное предприятие химической отрасли Украины. Расположено на берегу Малого Аджалыкского лимана, в 35 км от Одессы. Работает с 1978 года. Специализируется на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода, занимается перегрузкой химической продукции. В последние годы припортовый завод работал по давальческой схеме — получал сырье от поставщика, который оплачивал его переработку и получал готовый продукт. ОПЗ — одно из немногих предприятий в стране, получивших лицензию на поставки медицинского кислорода.