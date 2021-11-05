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Працівники Одеського припортового заводу мітингували проти зменшення зарплат

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. 5 листопада працівники Одеського Припортового заводу вийшли на мітинг. Учасники акції звернулися до Президента України Володимира Зеленського з вимогою звернути увагу на ситуацію із зупинкою підприємства і зменшенням зарплат співробітникам. Колектив побоюється, що бюджетоутворююче підприємство регіону може повністю зупинитися.

Працівники Одеського припортового заводу мітингували проти зменшення зарплат

У заяві на ім’я президента Зеленського йдеться, що підприємство повинно було повністю запустити виробництво 1 листопада, однак цього не сталося, оскільки ОПЗ не підписав договір з компанією Dachex Shipping PTE, яка виграла торги на постачання природного газу.

“Правління АТ „ОПЗ“ випустило указ про переведення трудового колективу на триденний робочий тиждень і припинення значної частини колективного договору і соціальних програм, що призвело до істотного зниження рівня зарплат співробітників заводу”, — йдеться в заяві.

Колектив звертається до Президента з проханням взяти ситуацію під особистий контроль і посприяти швидкому відновленню виробничих потужностей ОПЗ.

Нагадаємо, що у вересні ОПЗ призупинив роботу у зв’язку з припиненням поставок газу. Останній постачальник газу-компанія “Агро Газ Трейдинг” — припинила поставки через різке подорожчання “блакитного палива” на світових ринках. Конкурс на постачання газу з листопаду 2021 року виграла сінгапурська компанія Dachex Shipping Pte. Ltd. Однак, за інформацією керівництва ОПЗ ця фірма не зможе співпрацювати з підприємством через питання щодо ліцензії.

АТ “Одеський припортовий завод” — державне підприємство хімічної галузі України. Розташоване на березі Малого Аджалицького лиману, в 35 км від Одеси. Працює з 1978 року. Спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, рідкого азоту, діоксиду вуглецю і рідкого кисню, займається перевантаженням хімічної продукції. В останні роки припортовий завод працював за давальницькою схемою — отримував сировину від постачальника, який оплачував його переробку і отримував готовий продукт. ОПЗ — одне з небагатьох підприємств в країні, які отримали ліцензію на постачання медичного кисню.

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