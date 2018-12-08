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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля
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Работники &quot;Киевавтодора&quot; готовы оперативно приступить к работе в случае ухудшения погоды - КГГА

Киев • УНН

 • 5086 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В связи с прогнозируемым Укргидрометцентром ухудшением погодных условий спецтехника КК "Киевавтодор" расположена на исходных позициях и готова оперативно приступить к работе. Об этом сообщили в коммунальной корпорации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА .

Работники &quot;Киевавтодора&quot; готовы оперативно приступить к работе в случае ухудшения погоды - КГГА

Готовые к работе также бригады с ручной уборки. Вместе с малогабаритной спецтехникой (тракторами, минипогрузчики, машинами "Bucher") они будут обеспечивать обработку противогололедными материалами и уборка от снега тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к наземным и подземных пешеходных переходов, которые обслуживаются дорожно-эксплуатационными предприятиями "Киевавтодора".

Специалисты "Киевавтодора" отмечают, что сейчас главная задача - не допустить гололеда на дорогах и улицах города, ведь погодные условия - мокрый снег и температура воздуха около 0 ° С-1 ° С - быстро превращают влажный асфальт в каток. Уже проведена обработка противогололедными материалами наиболее уязвимых к образованию гололеда участков улично-дорожной сети - мостов, путепроводов, спусков и подъемов.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" обращается к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и не оставлять свои автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

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