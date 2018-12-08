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Працівники "Київавтодору" готові оперативно приступити до роботи у разі погіршення погоди - КМДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. У зв’язку із прогнозованим Укргідрометцентром погіршенням погодних умов спецтехніка КК “Київавтодор” розташована на вихідних позиціях та готова оперативно приступити до роботи. Про це повідомили у комунальній корпорації, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.

Працівники "Київавтодору" готові оперативно приступити до роботи у разі погіршення погоди - КМДА

Готові до роботи також бригади з ручного прибирання. Разом з малогабаритною спецтехнікою (тракторами, мінінавантажувачами, машинами “Bucher”) вони забезпечуватимуть обробку протиожеледними матеріалами та прибирання від снігу тротуарів, зупинок громадського транспорту, підходів до наземних та підземних пішохідних переходів, які обслуговуються шляхово-експлуатаційними підприємствами “Київавтодору”.

Фахівці “Київавтодору” наголошують, що наразі головне завдання — не допустити ожеледицю на дорогах та вулицях міста, адже погодні умови — мокрий сніг та температура повітря близько 0°С—1°С — швидко перетворюють вологий асфальт на ковзанку. Вже проведено обробку протиожеледними матеріалами найбільш вразливих до утворення ожеледі ділянок вулично-дорожньої мережі — мостів, шляхопроводів, спусків та підйомів.

Комунальна корпорація “Київавтодор” звертається до водіїв із проханням бути уважними та обережними на дорогах, дотримуватись правил дорожнього руху та не залишати свої автомобілі на узбіччях вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

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