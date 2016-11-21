Работникам Управления статистики в Донецкой области сообщили о подозрении в присвоении госсредств
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Служебным лицам управления статистики Донецкой области сообщили о подозрении в присвоении более 280 тыс. грн бюджетных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователи ГУ НП в Донецкой области сообщили о подозрении начальнику и заместителю одного из городских подразделений Управления статистики в Донецкой области в совершении преступлений, предусмотренных ст. 191 и 366 УК Украины.
Установлено, что начальник и заместитель одного из городских подразделений Управления статистики в Донецкой области, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, подали в вышестоящий орган имеющиеся у них документы постороннего лица, находившегося за пределами Украины, для "принятия его на работу".
После издания приказа о назначении этого лица, сообщники в течение трех лет вносили в табели учета рабочего времени ложные сведения об отработанном времени "фиктивного рабочего", а начисленную ему зарплату тратили на собственные нужды.
Кроме того, в конце 2014 г. правонарушители определили ряд подчиненных лиц, которым сообщили, что для помощи коллегам-переселенцам рабочим будет ежемесячно начисляться премия, которую они должны "сдать" руководству для дальнейшего направления переселенцам.
После этого подозреваемые ежемесячно подавали предложения о премировании именно этих подчиненных и полученные в виде премий средства собирали с сотрудников в день выплаты заработной платы под указанным предлогом.
Полученные таким образом средства на благотворительные цели не дошли, а были потрачены сообщниками на собственные нужды. Причиненный государству ущерб составляет более 280 тыс.