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Працівникам Управління статистики на Донеччині повідомили підозру в привласненні держкоштів

Працівникам Управління статистики на Донеччині повідомили підозру в привласненні держкоштів

Київ • УНН

 • 7122 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Службовим особам управління статистики Донецької області повідомили підозру у привласненні понад 280 тис. грн бюджетних коштiв. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області слідчими ГУ НП в Донецькій області повідомлено про підозру начальнику та заступнику одного з міських підрозділiв Управління статистики в Донецькій областi у вчиненні злочинів, передбачених ст. 191 та 366 КК України.

Встановлено, що начальник та заступник одного з міських підрозділiв Управління статистики в Донецькій областi, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисних мотивів, подали до вищестоящого органу наявні у них документи сторонньої особи, яка перебувала за межами України, для “прийняття її на роботу”.

Після видання наказу про призначення цієї особи, спільники протягом трьох років вносили в табелі обліку робочого часу неправдиві відомості щодо відпрацьованого часу “фіктивного робітника”, а нараховану йому зарплату витрачали на власні потреби.

Крім того, наприкінці 2014 року правопорушники визначили ряд підлеглих осіб, яким повідомили, що для допомоги колегам-переселенцям робітникам буде щомісячно нараховуватися премія, яку вони мають “здати” керівництву для подальшого спрямування переселенцям.

Після цього підозрювані щомісячно подавали пропозиції про преміювання саме цих підлеглих та отримані у вигляді премій кошти збирали з працівників у день виплати заробітної плати під вказаним приводом.

Отримані таким чином кошти на благочинні цілі не дійшли, а були витрачені спільниками на власні потреби. Заподіяна державі шкода сягає понад 280 тис.грн.

Українські Національні Новини

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