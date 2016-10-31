Работникам киевского метро могут предоставить индивидуальные средства защиты

"За последний год мы регулярно сталкиваемся с агрессивным поведением пассажиров. Уже зафиксировано 6 случаев избиения контролеров. Поэтому прорабатывается вопросы индивидуальных средств защиты для наших сотрудников", - сказал В.Брагинский.

Он добавил, что последний инцидент произошел на станции "Шулявская" в сентябре. В результате нападения 53-летняя контроллер была госпитализирована, ей было наложено 12 швов.

Кроме того, с 2014 года было получено 160 анонимных звонков о минировании станций. Соответственно, каждый раз проводилась эвакуация пассажиров и профессиональные проверки.

"Последние годы наш коллектив работает в очень стрессовом режиме. Поэтому мы даже имеем незаполненные вакансии контролеров, чего раньше не наблюдалось. Поэтому мы обращаемся к пассажирам с просьбой быть более толерантными и сознательными. Призываем обращать внимание и тех, кто едет рядом, и сообщать о любых подозрительных случаях", - сказал В.Брагинский.