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Працівникам київського метро можуть надати індивідуальні засоби захисту

Працівникам київського метро можуть надати індивідуальні засоби захисту

Київ • УНН

 • 8261 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У київському метрополітені опрацьовують питання щодо надання співробітникам індивідуальних засобів захисту. Про це повідомив начальник КП “Київський метрополітен” Віктор Брагінський, передає УНН з посиланням на прес-службу столичної підземки.

“За останній рік ми регулярно стикаємося з агресивною поведінкою пасажирів. Уже зафіксовано 6 випадків побиття контролерів. Тому опрацьовується питання про індивідуальні засоби захисту для наших співробітників”, — сказав В.Брагінський.

Він додав, що останній інцидент трапився на станції “Шулявська” у вересні. У результаті нападу 53-річна контролер була госпіталізована, їй було накладено 12 швів.

Окрім того, з 2014 року було отримано 160 анонімних дзвінків про мінування станцій. Відповідно, щоразу проводилася евакуація пасажирів та фахові перевірки.

“Останні роки наш колектив працює у дуже стресовому режимі. Через це ми навіть маємо незаповнені вакансії контролерів, чого раніше не спостерігалося. Тому ми звертаємося до пасажирів з проханням бути більш толерантними та свідомими. Закликаємо звертати увагу та тих, хто їде поряд, та повідомляти про будь-які підозрілі випадки”, — сказав В.Брагінський.

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