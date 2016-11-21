Работника Укртрансбезопасности задержали за взяточничество в Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Правоохранители задержали сотрудника Управления Укртрансбезопасности, который требовал 5000 гривен взятки в Черкасской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.
Правоохранители задержали работника отдела государственного контроля и надзора за безопасностью на транспорте Управления Укртрансбезопасности в Черкасской области, который за беспрепятственную выдачу разрешительного документа, в частности за содействие в получении водительского удостоверения на водных транспортных средствах, требовал от гражданина 5000 гривен неправомерной выгоды.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ч.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Правонарушителю грозит от пяти до десяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет, с конфискацией имущества.
Сейчас чиновник задержан и решается вопрос об уведомлении ему о подозрении.