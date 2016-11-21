Працівника Укртрансбезпеки затримали за хабарництво на Черкащині

Правоохоронці затримали працівника відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у Черкаській області, який за безперешкодну видачу дозвільного документу, зокрема за сприяння в отриманні посвідчення водія на водних транспортних засобах, вимагав від громадянина 5 тисяч гривень неправомірної вигоди.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ч.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Правопорушнику загрожує від п’яти до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3-х років, з конфіскацією майна.

Наразі посадовця затримано та вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.