Работника МВД, который совершил смертельное ДТП в Киеве, освободили из-под стражи

"Несмотря на решение Шевченковского районного суда столицы, которым к сотруднику МВД применена мера пресечения в виде содержания под стражей, и который был оставлен без изменений судом апелляционной инстанции, в ходе судебного заседания 27.02.2018 судья Подольского райсуда освободил из под стражи обвиняемого", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, вопрос об отмене уже избранной меры пресечения, который действовал до 11 марта 2018, в ходе судебного заседания не ставился.

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Несмотря на это, прокуратурой подготовлено ходатайство в суд об избрании сотруднику МВД пресечения в виде содержания под стражей.

Следующее судебное заседание назначено на 5 марта на 12.30.

Напомним, 13 ноября 2017 года, находясь за рулем автомобиля Мazda-7 в нетрезвом состоянии, ведущий специалист - администратор в региональном сервисном центре МВД Украины не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем марки Mitsubishi и с автомобилем Nissan. В результате ДТП один человек погиб на месте, еще один пострадавший получил тяжелые травмы.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.